​Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Минтранс подготовил изменения к проекту поправок закона «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают разделение водителей на любителей и профессионалов, пишет РИА «Новости».

Если изменения вступят в силу, то любителей выведут за рамки законодательства об образовании. Таким образом, им не придется изучать различные организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения. Изменения подготовлены для облегчения процесса обучения.

Претенденты на получение обычных прав также будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории ТС, при этом останутся любителями.

В свою очередь профессионалы, как и сейчас, должны будут пройти обучение в соответствии с требованиями закона об образовании. Тем, кто успешно справится с экзаменами, выдадут документ сроком на пять лет.

Документ находится на стадии публичного обсуждения.