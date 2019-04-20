​Instagram может скрыть счетчик лайков под постами

В социальной сети Instagram может пропасть счетчик лайков под постами. Это может произойти после введение нового дизайна, о котором в соцсети Twitter рассказала эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – рассказала она о оповещении в Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети уточнил в беседе с TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике.

«Мы не тестируем это, но мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram», – пояснил он.