​ФАС займется проверкой роста цен на билеты в автобусах

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) займутся проверкой роста цен на проезд в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, пишет пресс-служба ведомства.

Такое поручение дал территориальным органам руководитель ведомства Игорь Артемьев.

«В Федеральную антимонопольную службу поступили многочисленные обращения граждан по вопросу резкого роста стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах», – заявляют в пресс-службе.

Работа будет проводиться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.

При выявлении признаков нарушения законодательства ФАС примет меры антимонопольного реагирования.