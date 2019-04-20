​Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

У россиян в мае будет девять выходных дней и две короткие недели, напоминает пресс-служба Роструда.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — пояснили в Роструде.

Первый выходной в мае будет 1 числа – в России отмечают День весны и труда. Таким образом жители страны будут отдыхать пять дней с 1 по 5 мая включительно.

Следующий праздник – день победы, попадает на четверг, 9 мая. Россиянам предстоит выйти на работу 6, 7 и 8 мая, после чего их ждут выходные до конца недели — с 9 по 12 мая.

При этом праздничные рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на один час.