​Еврокомиссия намерена упростить выдачу шенгенских виз туристам с хорошей историей

Инициативу Еврокомиссии по упрощению выдачи шенгенских виз туристам с хорошей визовой историей одобрил парламент Евросоюза. Об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

Согласно новым правилам путешественники смогут подавать заявки на визы за полгода до планируемой поездки. Ранее подать заявление можно было только за три месяца. Кроме того, планируется, что лица в возрасте от 6 до 18 лет будут освобождены от визовых сборов.

Туристы, которые часто бывают в страна ЕС с «положительной историей» разрешений на въезд смогут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет.