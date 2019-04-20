​ГИБДД планирует усложнить теоретический экзамен на права

ГИБДД намерена внести изменения в процедуру экзамена на знание правил дорожного движения, который сдают при получении водительских прав.

По данным РИА «Новости», МВД рассматривает возможность «расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определенной категории транспортных средств».

Таким образом, сдающие на права на управление мотоциклом, будут решать больше задач, связанных именно с этой категорией транспортных средств.

Есть вероятность того, что ошибки при сдаче «тории» будут рассматривать иначе – «по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации». Подразумевается, что, если сдающий экзамен дал неправильный ответ на вопрос, который в реальной жизни повлек бы за собой ДТП, его отправляют на переэкзаменовку.

Планируется, что разработка новых правил будет завершена уже в следующем году.