​Вкладчики банка «Югра» надеются на возвращение своих миллиардов рублей после задержания Алексея Хотина

Лидер вкладчиков рухнувшего банка «Югра» Николай Николаев рассчитывает, что задержание мажоритарного акционера кредитного учреждения Алексея Хотина сдвинет с мертвой точки дело с выплатами вкладов превышенцам. Со своей стороны он выразил готовность выступить свидетелем по уголовному делу по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра».

«Я воспринимаю это исключительно положительно. Это, как минимум позволит на него давить, чтобы он начинал вести себя порядочно, а не как рейдер, который захватывает активы, давит на своих конкурентов и вкладчиков, — прокомментировал Николаев новость о задержании Хотина в разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС. — Дело в том, что в отношении Хотина семь раз подавались Центральным банком заявления о возбуждении уголовного дела. Все они были или заволокичены, или в возбуждении было отказано. Хочу отметить что его арест — это результат работы последних месяцев и попытки беспрецедентного давление на меня, как кредитора, аккумулирующего более 1200 доверенностей от вкладчиков на сумму свыше 4 миллиардов рублей».

Николаев также выразил мнение, что совладелец «Югры» инициировал возбуждении уголовного дела, в рамках которого у него прошли три обыска. «Хотин получил ответ и в следующий раз будет знать, что вкладчики это тоже сила, которая умеет держать удар», — заключил лидер превышенцев.

В данный момент Николаев ведет активную работу по созданию комитета кредиторов банка «Югра», который бы взял на себя решение ключевых вопросов в банкротстве банка, а следовательно — в выплате вкладов превышенцам. «В данный момент вкладчики «Югры» получили 3,27 процента от своих превышений по вкладам. Это — в рамках погрешности, то есть ничего. Сам господин Хотин, а к нему обращались неоднократно с вопросом выплаты вкладов, отказался от этого диалога своим молчанием. Создаваемый нами комитет кредиторов банка «Югра» — именно тот способ, благодаря которому мы могли бы на законных основаниях надавить на Алексея Хотина, чтобы он рассчитался со всеми превышенцами», — отметил Николаев.

Банк «Югра» признан банкротом в сентябре 2018 года — после долгих судебных тяжб. Обязательства кредитного учреждения составляют порядка 199 миллиардов рублей. 16 миллиардов из них — это деньги физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

19 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях 7,5 миллиарда рублей кредитного учреждения.