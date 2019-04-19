​Совладелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей

Мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина подозревают в многомиллиардных хищениях. Он задержан, сообщает 19 апреля пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина. Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

Банк «Югра» лишился лицензии в июле 2017 года. Крах кредитного учреждения стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Ранее сообщалось, что в лучшем случае граждане и юрлица получат лишь 17 процентов вложенных денег. Остальные обязательства будут списаны.