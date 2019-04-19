​После гибели ребенка в детсаду в Нягань выехала правительственная комиссия

В Нягани работает специальная комиссия, созданная департаментов образования и молодежной политики округа по поручению губернатора Натальи Комаровой.

«Глава региона Наталья Комарова поручила Департаменту образования и молодежи Югры провести проверку в связи с чрезвычайным происшествием на площадке детского сада в Нягани. Приказом департамента Югры создана специальная комиссия, которая уже выехала в Нягань и работает на месте. Также в администрации города состоялось оперативное совещание, в ходе которого главой дано поручение провести внеплановую комплексную проверку технического состояния всех детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципалитета», — сообщается в официальном паблике правительства региона во «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, 18 апреля во время прогулки в детсаду погиб 4-летний ребенок. Малыш просунул голову между ограждениями деревянной конструкции и не смог выбраться самостоятельно. «Ребенок был госпитализирован в больницу. Через несколько часов после происшествия, по поручению главы региона, из Ханты-Мансийска в город вылетел самолет КУ «Центр медицины катастроф» со специализированной бригадой врачей для оценки состояния ребенка на месте и принятия решения о проведении медицинской эвакуации. Но жизнь ребенка спасти не удалось», —рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В отношении воспитателя детсада возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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