​В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок

В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду. Малыш просунул голову между ограждениями деревянной конструкции на игровой площадке и не смог выбраться самостоятельно.

«В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, однако несмотря на оказываемую помощь спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, его смерть наступила в результате асфиксии», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Трагедия произошла 18 апреля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются руководство и работники детского сада, следователями изъяты и изучаются должностные инструкции работников и другая служебная документация учреждения, а также записи с камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — добавили в ведомстве.