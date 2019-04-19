​В Югре в 2018 году на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов потратили 128,7 млн рублей

В Югре на реализацию в прошлом году государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» было потрачено 128,7 млн рублей.

Об этом на заседании межведомственной комиссии по обеспечению развития КМНС в Югре рассказал ио директора департамента недропользования и природных ресурсов Максим Новиков: «В рамках государственной программы были реализованы девять основных мероприятий, все они выполнены в полном объеме. Среднее достигнутое значение целевых показателей программы составило порядка 111%, исполнение расходных обязательств - 99,3 процента, в том числе средств федерального бюджета – 100 процентов».

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин поделился с СИА-ПРЕСС своим мнением по поводу реализации программы: «Программа работает, все хорошо, но хотелось бы, чтобы увеличилось ее финансирование. Каждый год я пишу письма с просьбой, чтобы правительство Югры предусмотрело при утверждении бюджета увеличение суммы, выделяемой на программу. И чтобы при профиците бюджета выделялись дополнительные средства. И они выделяются».

Напомним, в рамках программы по социально-экономическому развитию КМНС в Югре работа ведется по нескольким направлениям: традиционная хозяйственная деятельность, образование, соцподдержка, традиционная культура и фольклор, национальные виды спорта, развитие и укрепление финно-угорских связей.