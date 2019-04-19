​В Нижневартовске появится собственный питомник саженцев 

Столица Самотлора готовится к предстоящему озеленению города. Этим летом здесь на всех улицах появятся новые саженцы рябины, яблонь, хвойных деревьев. Для ускорения и удешевления процесса озеленения города принято решение открыть в Нижневартовске свой питомник саженцев. Об этом рассказал Депутат Думы Югры от Нижневартовска, Председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- 2018 году на разных участках улично-дорожной сети Нижневартовска было высажено 10 ландшафтных групп разного видового состава: ель, сирень венгерская, калина обыкновенная, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, яблоня сибирская, ирга канадская. Эта работа будет продолжена и в этом году. Совсем скоро в Югре стартует международная акция «Спасти и сохранить». К нам приедут экологи, представители многих общественных организаций, чтобы представить свои наработки в области экологических программ. Обязательно обменяемся опытом озеленения северных городов, т.к. у нас нужен особый подход к уходу за деревьями и кустарниками, - отметил Сергей Великий.

В этом году в Нижневартовске течение всего летне-осеннего периода деревья будут пропалывать, подкармливать минеральными удобрениями, поливать и проводить санитарную обрезку саженцев, а также менять не прижившиеся или поврежденные саженцы. В прошлом году подобный уход позволил увеличить процент приживаемости у всех растений до 83%.