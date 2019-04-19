​В Югре Lada влетела в автогрейдер. Пострадали два человека

В четверг, 18 апреля, около 16.45 на 43 километре автодороги «Нягань–Талинка» в Октябрьском районе в автоаварии пострадали два человека.

«По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства «Автогрейдер» под управлением 61-летнего водителя, допустил с ним столкновение. В результате происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Lada», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.