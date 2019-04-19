​В Югре на треть выросло количество дел о банкротстве

В 2018 году арбитражный суд Югры поступило 1706 дел о банкротстве. Это — на 30 процентов больше, чем годом ранее. 923 заявления (54%) подано в отношении юридических лиц, 640 заявлений (37%) — в отношении граждан, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, и 143 заявлений (8,4%) — в отношении ИП. Было завершено производство по 1045 делам о признании должников несостоятельными. Статистику инстанции публикует Znak.com.

Юридические лица чаще всего банкротят уполномоченные органы (483 иска) и кредиторы (247 исков), индивидуальных предпринимателей — кредиторы (52 иска). Физлица чаще сами заявлялись на банкротство — таких исков в 2018 году было подано 377. Еще 150 исков подали кредиторы и другие заинтересованные лица.

Эксперты издания отмечают, что рост дел по банкротству свидетельствует о заинтересованности государства, в том числе надзорных органов, в оздоровлении экономики.