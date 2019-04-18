В Югре в этом году отремонтируют 808 многоквартирных домов

В 2019-ом отремонтируют 808 многоквартирных домов. Об этом рассказать гендиректор фонда капремонта Елена Дарибабина.



"Мы не выполнили программу 2018 года. Но из 99 неотремонтированных домов осталось 48. Это те дома, где подрядчики не справились с договорными обязательствами, поэтому с существенными штрафами они перешли на этот год. Из текущего плана полностью завершены работы в 19 многоквартирных дамах, в 63 работы ведутся", - сказала Елена Дарибабина.

Гендиректор фонда отметила позитивный момент в собираемости платежей. За два месяца первого квартала 2019 года Югорский фонд капитального ремонта начислил около 537 миллионов, собрал 502 миллиона рублей.