​Альфа-Банк запустил экспресс-кредиты для малого бизнеса 

Альфа-Банк запустил экспресс-технологию кредитования малого бизнеса — по кредитам до 3 млн рублей Банк принимает решение в течение нескольких часов, оценивая только кредитную историю заемщика. От заемщика не требуется залога и официальной отчетности, подтверждающей его финансовое состояние. Благодаря скоринговой модели, построенной на анализе кредитной истории, Банк может в автоматическом режиме с высокой степенью точности оценить платежеспособность потенциального заемщика.Ставки по кредитам на основе экспресс-решений, не будут отличаться от стоимости кредитов, выданных по классической процедуре (14-17% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования).
Услуга доступна для юрлиц или индивидуальных предпринимателей, независимо от того, обслуживались ли они ранее в Альфа-Банке.Заявку на кредит можно оставить на сайте Банка, через контакт-центр либо обратившись в отделение.Банк запрашивает у заемщика минимум информации, необходимой для его идентификации и обработки кредитной истории в рамках установленных законом процедур.
«Наличие положительной кредитной истории у
представителей малого бизнеса — это показатель определенной финансовой культуры
и дисциплины собственников бизнеса и подтверждение реального срока работы
компании. Поэтому кредитование на основе исключительно кредитной истории
позволит нам сохранить контроль над рисками и привлечь наиболее качественных,
ответственных заемщиков малого бизнеса, — отмечает руководитель блока «Малый
бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Оформление кредита в рамках классической
процедуры обычно занимает 1-2 недели, заемщику требуется подготовить пакет
документов, подтвердить финансовое состояние. Мы поощряем клиентов с
положительной кредитной историей, предлагая им заемные средства по той же
ставке, что и по классическим кредитным процедурам, но в максимально сжатые
сроки и без сбора какой-либо дополнительной документации. Малому бизнесу
необходимы простые и быстрые кредитные решения – мы убеждены, что наше
предложение будет востребовано и продемонстрирует предпринимателям важность
формирования положительной кредитной истории, которая открывает доступ к
упрощенному финансированию».