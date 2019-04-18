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​Югра в числе регионов с высокой обеспеченностью лекарствами

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов с самой высокой обеспеченностью льготными лекарствами. Это результаты опроса медработников нашей страны, который проводился недавно фондом независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье». Анкетирование проводилось недавно, в специальном мобильном приложении «Справочник врача». Оно прошло довольно масштабно, на вопросы отвечали 6,3 тысячи медиков, из них 5,4 врачей из 85 регионов страны.

По результатам исследования, Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место в топе лидеров с 68,8% после Амурской области с 69,7%. Также в лидерах такие субъекты Федерации, как Калужская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и Ленинградская область. Данные рейтинга прокомментировал Председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- В среднем на жителя Югры объем бюджетных расходов на здравоохранение в 2018 году составил 48800 рублей. Для сравнения: в 2017 году этот показатель - 38100 рублей. Кроме того, ряд льготников могут бесплатно или со скидкой получить сверх установленного федерального перечня лекарств 25 дополнительных препаратов, среди которых противоопухолевые, гормональные лекарства, антидепрессанты. Расходы покрываются за счет средств бюджета Югры, - отметил Сергей Великий.

Для улучшения снабжения населения лекарствами регион еще 2015 году перешел на новую систему закупки и доставки льготных лекарств. В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе вступили в силу два важных документа. Первый распоряжение правительства Российской Федерации (от 23 октября 2017 года №2323-р), утверждающее перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. А второе - постановление Правительства Югры (от 22 декабря 2017 года №548) «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета».


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Сегодня в 14:15, просмотров: 140, комментариев: 0


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