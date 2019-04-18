​Югорчанин на охоте случайно застрелил двоюродного брата

В Югре на охоте погиб 53-летний мужчина. В него случайно выстрелил двоюродный брат.

«В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего брата, который спустя непродолжительное время скончался, вероятно, от потери крови», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.