​Югорские пауэрлифтеры завоевали семь медалей на первенстве УРФО

Представители Центра адаптивного спорта Югры поучаствовали в первенстве федерального округа по пауэрлифтингу. По итогам соревнований спортсменам удалось завоевать семь медалей.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 50 спортсменов.

«На этих соревнованиях спортсмены показали свои самые лучшие результаты. Сейчас спортсмены начнут активную подготовку к важным стартам 2019 года – первенству и чемпионату России, которые пройдут в августе в Нижнем Тагиле», – заявил тренер по пауэрлифтингу Центра адаптивного спорта Югры Дмитрий Симонов.

Югру в соревнованиях спорта лиц с интеллектуальными нарушениями представляли пять пауэрлифтеров – Виктор Ярушин, Марина Глазырина, Татьяна Наумова из Югорска, а также Роза Козловская и Вадим Строганов из Пыть-Яха.

Роза Козловская стала чемпионкой в абсолютном зачете среди девушек в весовой категории 43 кг, собрав сумму троеборья 210 кг.

Марина Глазырина стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 72 кг, с результатом 177,5 кг.

Татьяна Наумова получила золото, собрав в сумме 145 кг, выступив в весовой категории до 84 кг.

Два золота взял Виктор Ярушин - в своей весовой категории 74 кг и в абсолютном зачете, с результатом 447,5 кг. У Вадима Строганова, которому покорился вес 227,5 кг, в весовой категории 59 кг - серебро.