​Югорчанка поссорилась с сожителем и обвинила его в изнасиловании малолетней дочери

28-летнюю жительницу Кондинского района ждет уголовное наказание за ложный донос. В пылу пьяной ссоры она обвинила сожителя в изнасиловании своей малолетней дочери. Более того, женщина подговорила девочку соврать полицейским.

«По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с сожителем матери женщина вызвала сотрудников полиции и попросила свою малолетнюю дочь сообщить полицейским о том, что мужчина совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос женщина написала заявление о преступлении. В дальнейшем, следователи установили, что она намеренно оговорила мужчину и убедила дочь рассказать ложную информацию сотрудникам МВД», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Югорчанке грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет. В качестве максимального наказания санкция статьи предусматривает лишение свободы.