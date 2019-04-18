​Значительному росту инфляции в УрФО помешали дешевеющие яйца и огурцы

В Уральском федеральном округе (УрФО) в марте инфляция составила 4,2 процента, что ниже общероссийского показателя — 5,3 процента. Рост к февралю — 0,1 п.п.

«По итогам марта годовая инфляция в Уральском федеральном округе осталась ниже общероссийских показателей во всех регионах: в Курганской области - 5,1 процента, в Свердловской – пять процентов, в Челябинской – 4,2 процента. В Тюменской области из-за специфики ценообразования в автономных округах инфляция по-прежнему сохраняется на наиболее низком уровне – 3,2 процента. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции в стране будет пройден в марте-апреле текущего года и годовые темпы роста цен вернутся к четырем процентам в первой половине 2020 года», — рассказалив пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

В марте по более низкой цене, чем в феврале, начались поставки огурцов и томатов с площадок тепличных комбинатов, использующих естественное освещение. Цена на яблоки и картофель в среднем сохранилась на более низком уровне, чем в марте прошлого года. Среди других категорий продуктов наибольший вклад в замедление продовольственной инфляции внесли цены на куриные яйца, которые, как и в целом по стране, в марте по сравнению с февралем подешевели на всех территориях округа в том числе с учетом сдержанного роста спроса. Заметно дорожать в марте продолжала только белокочанная капуста.

В целом, рост инфляции обусловлен повышением цен на услуги воздушного транспорта и зарубежного туризма в отдельных регионах, отметили аналитики.