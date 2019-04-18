​В России могут ввести экологический налог

В России могут ввести новый экологический налог для предприятий, который должен подстегнуть их к модернизации очистных сооружений. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», - пояснил чиновник.

Он также отметил, что предприятиям, модернизирующим очистные, государство субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.