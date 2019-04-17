​В Utair прокомментировали ситуацию с 12-ю билетами для двух детей с инвалидностью: «Нарушений в действиях авиакомпании нет»

Пресс-служба авиакомпании Utair выступила с официальным комментарием по поводу перевозки матери с двумя маломобильными детьми, которым пришлось выкупить 13 билетов на самолет. Перевозчик заявил, что нарушений в его действиях нет, а Фонду социального страхования РФ стоит быть внимательнее, покупая билеты для своих подопечных.

В феврале 2019 года жительнице Хабаровского края Наталье Загуменной пришлось выкупить 13 мест в самолете, следующем из Кургана в Москву: один — для взрослого, три — для одного ребенка с гипсом и девять — для второго ребенка на носилках. При этом Фонд социального страхования РФ, который занимался перевозкой семьи на лечение, выделил им деньги только на четыре места.

«Чтобы семья смогла улететь как можно скорее, Utair заменил самолет на тот, где были места для носилок, и установил их в кратчайший срок — за два часа», — подчеркнули в авиакомпании, напомнив, что ранее курганский следственный отдел на транспорте принял решение об отказе в возбуждении дела по этому факту.

«Utair призывает все фонды и общественные организации, которые оплачивают проезд на лечение, тщательно проверять потребность пассажиров в местах для перелета и всегда связываться с авиакомпанией, как это предусматривают правила при перевозке такой категории пассажиров, чтобы уточнить наличие мест на нужном рейсе. Со своей стороны Utair делает все возможное, чтобы оперативно решать проблемы маломобильных пассажиров», — добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что Сургутская транспортная прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании Utair представление с предложением вернуть деньги Загуменной. Стоимость всех 13 билетов превысила 60 тысяч рублей.