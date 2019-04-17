​Во Внуково перед взлетом самолета Utair пассажиры вышли на крыло, испугавшись пламени из двигателя

Авиакомпании Utair пришлось заменить самолет для выполнения рейса из столичного аэропорта Внуково в Махачкалу. Пассажиры, увидев пламя из двигателя, запаниковали, самостоятельно открыли аварийный люк и вышли на крыло. В пресс-службе перевозчика заявили, что пугаться было нечего: выброс пламени из силовой установки — штатная ситуация.

17 апреля сообщил телеграм-канал Baza сообщил, что во время взлета у лайнера загорелся двигатель, это заметил один из пассажиров и потребовал остановить самолет. В авиакомпании информацию о пожаре на борту опровергли.

«На рейсе Москва-Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолёт полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон. Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете согласно правилам», — цитирует комментарий перевозчика «Говорит Москва».