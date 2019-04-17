​В Югре оштрафовали местного производителя за некачественное сливочное масло

Сельскохозяйственное предприятие Белоярское оштрафовано на 300 тысяч рублей за производство некачественного сладко-сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что пробы продукции были взяты еще в августе 2018 года: «Результаты лабораторных исследований показали, что продукция фактически содержала жира на 11 процентов меньше, а массовой доли влаги на девять процентов больше заявленных производителем. Обществу было выдано предписание о прекращении в срок до 7 декабря 2018 года действия декларации о соответствии продукции, которое оно проигнорировало. По факту неисполнения предписания Управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении».

В апреле Арбитражный суд Югры привлек ООО «Сельскохозяйственное предприятие Белоярское» к административной ответственности — наложил штраф в размере 300 тысяч рублей.

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