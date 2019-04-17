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​Долгострой на Мелик-Карамова в Сургуте частично или полностью снесут

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

Кирпичную недостроенную высотку на пересечении улиц Мелик-Карамова и Югорская ждет частичный или полный демонтаж. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы ДАиГ администрации Сургута Юрий Валгушкин.

Дело в том, что 21 октября прошлого года у владельца участка закончился договор аренды. Из-за этого администрация города сейчас в судебном порядке проводит процедуру изъятия участка и расположенного на нем недостроя. Весь пакет документов передан в правовое управление, когда будет назначено заседание суда, пока неизвестно.

Однако ясно одно: в своем привычном виде здание не сохранится из-за изменившихся градостроительных норм.

«Для нас очевидно, что в таком виде, который здание имеет сейчас, новый правообладатель окончить строительство не сможет. Элементарно не соблюдены противопожарные разрывы от соседних домов. Мы понимаем, что новый собственник этого объекта должен будет в обязательном порядке внести изменения и закончить строительство с соблюдением всех требований. А обеспечить противопожарные разрывы, не снеся часть конструкций, нельзя, — пояснил Юрий Валгушкин. — Еще один важный момент — соблюдение норматива парковочного пространства. Одна квартира – одно машиноместо. Правообладателю придется вернуться к перепроектированию, отсюда и проистекает демонтаж».

Справка: Строительство здания на Мелик-Карамова началось еще 18 лет назад.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 282, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:53
Огласите весь список пожалуйста – что за организация является владельцем упомянутого участка?
Редакция СИА-ПРЕСС Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:58
На баннере указано следующее:

Заказчик ЗАО "Аркада"
Подрядчик - ООО "Сибирь-Строй"
Проектировщик - ОАО "Черкасгражданпроект"

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