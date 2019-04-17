Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций буровой компании «Евразия» объемом 15 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 8,6%-8,75% годовых, книга заявок закрыта на уровне 8,55% годовых.

«Это первая сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке, которая стала продолжением нашего многолетнего партнерства. Мы рады, что размещение оказалось столь успешным. Благодаря высокому интересу инвесторов к облигациям компании удалось увеличить размер книги с 10 до 15 млрд рублей и снизить итоговый купон до 8,55% годовых», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения. Номинальная стоимость облигации — 1000 рублей. Купонный период составляет 6 месяцев. Организаторами сделки выступили АО Альфа-Банк, ПАО Росбанк, ПАО Совкомбанк.

Выпуск организован в рамках бессрочной программы биржевых облигаций ООО «Буровая компания «Евразия», зарегистрированной Московской Биржей 26 апреля 2016 года под идентификационным номером 4-36403-R-001P-02E.