Центр гражданских инициатив провел отбор среди НКО на участие в школе инноваций

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» победил в конкурсном отборе в первую «Школу инноваций для некоммерческих организаций».

Фонду всего полтора года, но за это время уже более трехсот общественников обучились социальному проектированию на образовательных программах фонда, порядка тысячи приняли участие в сессиях по написанию заявок на конкурс фонда президентских грантов, десятки некоммерческих организаций оформили свои веб-сайты и получили информационную поддержку региональных и федеральных СМИ.

В этом году центр гражданских инициатив стал единым оператором грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества.

"Школа инноваций для НКО" состоится в Сочи 16-17 апреля. На вакантные места претендовали организации из 46 городов России.