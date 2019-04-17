​Школьники Сытомино попросили главу Сургутского района построить в поселении спорткомплекс

Во время рабочей поездки главы Сургутского района Андрея Трубецкого в отдаленные сельские поселения к нему обратились подростки из Сытомино с просьбой построить в поселении спортивный комплекс.

«Мы знаем, что в Ляминой открыли спорткомплекс, появляются крытые залы в других поселках. Нам бы хотелось и у себя дома иметь такое место, куда можно было бы прийти после учебы и позаниматься спортом», — заявили старшеклассники.

Руководство района отметило, что идея уже прорабатывается. На данный момент рассматривается вопрос выделения средств на строительство спортивного объекта.

«Мы, конечно же, рассматриваем возможность строительства здесь спортивного комплекса. Идем по приоритетам и масштабам поселков, то есть, где больше население, там строим в первую очередь. Могу сказать точно, что к началу учебного года можем отремонтировать спортивную площадку у здания единственной в Сытомино школы. Деньги не великие, поэтому к сентябрю управимся», — отметил Трубецкой.