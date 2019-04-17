Сургутские спортсмены проводят встречи со школьниками

Именитые спортсмены Сургута проводят мотивационные встречи со школьниками в рамках специального проекта «Здоровая молодежь». Он стартовал вчера, 17 апреля в 22 школе.

В гости к ученикам 9–11 классов пришли участники чемпионата России и Европы, призеры и победители международных и всероссийских турниров по греко-римской борьбе Тамирлан Зубаилов и Рахман Тавмурзаев.

Молодые люди рассказали о том, как живут и готовятся к соревнованиям, чем им приходится жертвовать ради достижения целей и почему никогда не стоит сдаваться.

"Для школьников спортсмены могут стать достойным примером. Мы все когда-то тоже равнялись на своих спортивных кумиров. Надеюсь, что наш опыт им будет полезен. Хотелось рассказать ребятам о том, что в жизни много испытаний, но опускать руки и сдаваться не стоит", — заметил Рахман Тавмурзаев.

Проект «Здоровая молодежь» с июля прошлого года реализует молодежная палата при думе Сургута. Летом организаторы устраивали для сургутян бесплатные тренировки по различным направлениям фитнеса в парке «За Саймой». Встречи спортсменов со школьниками — новый этап данного проекта.