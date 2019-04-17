​Новый агропромышленный парк поможет нижневартовским предпринимателям освоить новые рынки сбыта 

Предприниматели Нижневартовска выходят на новые рынки сбыта, в том числе стран ближнего и дальнего зарубежья. Помогает им в этом Фонд «Центр поддержки экспорта Югры». Сейчас обратную связь от Нижневартовских предпринимателей ждут Словения, Китай, Литва, Германия. Подробности рассказал Председатель комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

– Основной запрос идет на пиломатериалы. Есть желание закупать у Югры и консервированные продукты. Вскоре в помощь бизнес-сообществу, если говорить о восточной зоне Югры, появится новый агропромышленный парк. Он будет базироваться в Нижневартовске и станет помощником для фермеров, потребительских кооперативов. Не секрет, что логистика сегодня отлажена не на отлично. И новый агропромышленный парк поможет выстроить логическую цепочку, - рассказал Депутат думы Югры, член фракции «Единая Россия» Сергей Великий. - Все это в совокупности поможет товаропроизводителям занять новые рынки сбыта. Соответственно, дополнительным плюсом станет развитие производства и создание рабочих мест.

В Нижневартовске создаются условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В прошлом году были проведены 1300 устных консультаций по вопросам развития бизнеса и оказания поддержки предпринимательству. Кроме того, в рамках соглашений о сотрудничестве администрацией города совместно с Нижневартовской торгово-промышленной палатой, Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры проведено 78 образовательных мероприятий – это семинары, тренинги, информационные встречи, «круглые столы». Их участниками стали 2 717 человек.