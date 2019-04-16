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​Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей, которых жительница Мегиона бросила на морозе без еды

Дети, найденные полицейскими Мегиона в неотапливаемом балке, помещены в социальный приют, их здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

«Дети, девочка двух лет, а мальчик трех лет, выписаны из больницы. Они обследованы на наличие инфекционных заболеваний и в настоящее время находятся в мегионском социальном приюте для несовершеннолетних. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составляется исковое заявление на лишение ее родительских прав», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Моховикова отметила, что мегионская комиссия по делам несовершеннолетних не справилась с задачей по работе с матерью детей. А также заверила, что малыши не останутся без семьи: «Если родственники не найдутся или не захотят усыновлять их, то у нас в регионе большой банк данных семей, желающих воспитывать не кровных детей. Эти семьи у нас всегда готовы, и никаких заминок не будет. Дети без семьи не будут находиться».

Накануне пресс-служба городской полиции сообщила о том, что в неотапливаемом балке были найдены двое малышей, брошенные матерью без еды и воды. Выяснилось, что 35-летняя женщина, злоупотребляющая спиртным, оставляла детей в таком положении неоднократно. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».


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Сегодня в 18:33, просмотров: 110, комментариев: 0


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