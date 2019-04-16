​В Нягани угонщик-неудачник забыл на месте преступления свою жену

21-летнего жителя Нягани ждет наказание за попытку угона и, судя по всему, развод. Мужчина попытался украсть чужой автомобиль, но его остановил вцепившийся в багажник хозяин машины. Убегая с места преступления, злоумышленник забыл там свою супругу.

О злоключениях югорчанина рассказали в пресс-службе городской полиции. Супружеская пара проходила мимо магазина, на парковке которого стоял автомобиль с замком зажигания внутри.

«Так как муж и жена устали идти пешком, 21-летний подозреваемый предложил воспользоваться автомобилем, стоявшим на стоянке. Проверив все двери, одна из которых оказалась открытой, злоумышленник сел за руль и тронулся с места. В этот момент из магазина вышел владелец, который догнав автомобиль, вцепился в багажник. Протащив 200 метров заявителя, злоумышленник остановился. Выпрыгнув из транспортного средства, 21-летний подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Его 22-летняя супруга также попыталась скрыться, но упала в сугроб и была задержана владельцем транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Вскоре нерадивый супруг был задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения подписка о невыезде.