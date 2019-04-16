​Закон об изоляции Рунета принят в окончательном чтении

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года.

Функции по координации инфраструктуры возложены на Роскомнадзор.

Отмечается, что закон «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не намерена отключаться от интернета, а законопроект является вынужденной мерой из-за угрозы отключения России от интернета извне.