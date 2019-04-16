Больше, чем просто почта

В конце лета прошлого года староста посёлка обратилась к депутатам с просьбой выделить средства на ремонт здания почты. Кстати, почта в посёлке, что называется дважды стратегический объект.





«Это единственное здание в Горном, где могут собраться и собираются жители посёлка, в том числе и для встречи с нами, депутатами, – пояснил редседатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк. – Это не просто почта, а своего рода клуб – в нём даже культурные мероприятия проводят. Но сейчас в нём практически невозможно находиться», – отметил Анатолий Петрович после осмотра здания осенью прошлого года.





Деньги в рамках межбюджетных трансфертов – порядка 1 миллиона 900 тысяч рублей – были выделены. Предполагалось, что ремонт будет проводиться летом текущего года. Необходимо было демонтировать старую систему отопления, заменить силовое оборудование и электроосвещение, выполнить внутреннюю отделку с заменой оконных блоков. Но подрядчики успели раньше: здание уже отремонтировано. Теперь у почты Горного не только новые современные двери, пластиковые окна и «правильное» освещение: она полностью преобразилась. «Самое главное, – подчеркнул Анатолий Сименяк, – люди теперь могут и работать, и получать услуги в нормальных условиях. А это очень важно!»