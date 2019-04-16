​Где в Сургуте будет реализована концепция «двор без машин»

Уютный, безопасный двор, свободный от автомобилей, где легко дышится и не страшно отпускать ребенка одного погулять — такие дворы в Сургуте все еще редкость. Однако жителям нового дома «Азбука», что строится в 30 микрорайоне, в этом смысле повезет. Их двор будет свободен от транспорта.

Концепция «закрытый двор» с видеонаблюдением поможет сохранять уют и безопасность. Все автомобили разместятся на специально оборудованном паркинге, который расположится по обе стороны дома за забором.

В самом дворе разместятся детские и спортивные площадки. Для любителей велоспорта предусмотрены дорожки: для малышей велодорожка расположится на территории закрытого двора, а для взрослых велодорожка шириной 1,5-2 м. будет связывать жилой комплекс с соседними домами.

Таким образом на выходе получится двор, где будет удобно всем — детям, взрослым, пешеходам и автомобилистам.

Чтобы убедиться, сходите на экскурсию. Записаться на показ можно по телефону +7 (3462) 55-03-15 или на сайте.