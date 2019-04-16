В Сургутском районе рассматривают возможность строительства детского сада в деревне Лямина

Недостроенное здание средней образовательной школы на улице Речников в деревне Лямина может быть реконструировано в дошкольное учреждение на 75 мест. Об этом журналистам и жителям поселения сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе своей рабочей поездки в поселение: «Сейчас мы выделили дополнительные средства для обследования здания, окончательное заключение планируем получить в сентябре этого года. Надеюсь, что результаты экспертизы позволят нам использовать недостроенный объект в будущем. Если не для школы-сада, то для встроенного детского сада».

Напомним, изначально здание возводилось под среднюю образовательную школу, а в 2007-2008 году был разработан проект ее реконструкции в школу-сад. Но в процессе выяснилось, что при проектировании и строительстве были допущены ошибки, которые могли привести к обрушению несущих конструкций.

Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина подчеркнула, что острой потребности в дополнительном наращивании мест в детском саду в Лямина нет: «Сегодня дети дошкольного возраста поселения Лямина у нас располагаются в школе, там открыты несколько разных возрастных групп. Все дети от трех до семи лет обеспечены местами в дошкольной организации». Однако замглавы объяснила, что введение здания в эксплуатацию привлекательно по другим причинам: «Это позволит создать для групп дошкольного возраста другие условия — более комфортные».

Кстати, в Лямина в реестре ожидающих мест в детсаде значится всего лишь 15 детей. Они получат их при распределении, которое произойдет уже в мае.