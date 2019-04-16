Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

«Этот закон давно ждут наши граждане, в первую очередь в крупных городах. Однако итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме подчеркнули, что закон не запрещает хостелы в целом.

«Если такие средства размещения будут работать согласно установленным нормам, например, иметь отдельный вход и являться нежилыми помещениями, их закрытие не последует», – сказано на официальной странице ГД в социальной сети «ВКонтакте».