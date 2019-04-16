​В Сытомино Сургутского района может появиться спорткомплекс

Предварительно его планируется построить на территории местной школы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы Сургутского района Андрея Трубецкого в Сытомино. Причем заниматься физкультурой и спортом в нем смогут не только воспитанники образовательного учреждения, а все жители поселения. Власти Сургутского района постараются изыскать средства на строительство быстровозводимого объекта. Подобный спорткомплекс в марте этого года был открыт в Ульт-Ягуне, его стоимость оценивается примерно в 45 млн рублей.

«Если спортивный комплекс действительно необходим поселению, мы постараемся изыскать средства на строительство небольшого объекта по типу того, что был построен в Ульт-Ягуне, – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Также дополнительных вложений требует действующая уличная спортивная площадка. Директор школы в Сытомино Галина Классен, на территории которой она расположена, сообщила, что необходимо заменить нынешнее покрытия на современное и безопасное. Будем прорабатывать этот вопрос».

Однако преобразования в школе начнутся уже в этом году. Летом будет полностью отремонтированы входные группы — цоколь здания и крыльца. Сургутский район уже заключил договор с подрядчиком, которому предстоит выполнить эту работу.