​Жители Югры поучаствуют во всероссийской неделе охраны труда

В Сочи с 22 по 26 апреля пройдет пятая всероссийская неделя охраны труда, в которой примут участие жители Югры. На мероприятии обсудят широкий спектр вопросов в данной сфере. Генеральной темой этого года станет – «Будущее охраны труда в России – профилактика и культура безопасного труда».

Цель проведения выставки: демонстрация современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда, успешных проектов и практик в области государственного управления охраной труда и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.

Югру представит делегация из 40 человек, состоящая из представителей организаций ответственных за работу по охране труда.

«В Ханты-Мансийском автономном округе уделяется большое внимание вопросам улучшения условий и охраны труда работающих. В организациях активно внедряется система управления охраной труда и промышленной безопасности, проводится специальная оценка условий труда, реализуются мероприятия по их улучшению», – отметил директор департамента труда и занятости населения автономного округа Алексей Варлаков.

Планируется, что в работе всероссийской недели охраны труда примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, генеральный директор международной организации труда Гай Райдер, председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.