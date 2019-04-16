Библиотека им. Пушкина приглашает сургутян на Библионочь

20 апреля 2019 года с 18.00 до 22.00 20 апреля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает жителей и гостей города принять участие в ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019». Программа этого года носит название «На афише Пушкин» и посвящена жизни и творчеству главного российского поэта.

В этом году «Библионочь» посвящена Году театра в РФ и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Названия мероприятий – это известные (и не очень) цитаты из пушкинских произведений. Основная идея «Библионочи –2019» – показать, что поэтические строки, вышедшие из-под пера Александра Сергеевича, сохраняют актуальность и сегодня, для наших современников. Великий поэт писал на самые разные темы: любовь, литература, театр, музыка, мода, природа, внутренний мир человека. Все это остается близким и понятным и нам с вами...

Гостей Центральной городской библиотеки в этот вечер ждёт много интересного. Программа «Библионочи –2019» состоит более чем из 20 мероприятий, которые пройдут во всех залах библиотеки в субботу 20 апреля, с 18.00 до 22.00.

Все начнётся с дефиле - показа на главной лестнице дизайнерской коллекции театра костюма «Триумф». Далее на всех площадках библиотеки пройдут мини-спектакли, мастер-классы и практикумы от партнёров библиотеки, встречи с писателями, литературные и настольные игры. А завершится «Библионочь –2019» онлайн-встречей с известной российской писательницей Мариной Москвиной.

Приглашаем всех желающих провести «Библионочь» этого года в компании Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина!

Вход на все мероприятия бесплатный.