​В правительстве России отказались от идеи снимать техосмотр на видео

Правительство России отказалось от идеи фиксировать на видео технический осмотр транспортных средств. Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о техосмотре, пишет Meduza.

Вместо этого предлагается делать две фотографии – одну в начале и одну в конце техосмотра. Об этом заявил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Напомним, законопроект о совершенствовании системы техосмотра был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2018 года. Изначально предполагалось, что будет введена фото и видео фиксация техосмотра.