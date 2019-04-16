В Югре закончился ​VII молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»

Фестиваль проходил в округе в седьмой раз: он был основан Сургутской филармонией еще в 2013 году. За последние семь лет «Зеленый шум» стал площадкой для молодых исполнителей, которые могут проявить себя и дебютировать на большой сцене.

В этот раз фестиваль проходил не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске. Именно в столице Югры и прошел заключительный концерт.

На сцене концертно-театрального центра «Югра-Классик» выступили лауреаты международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Вместе с молодыми дарованиями на одной сцене играл симфонический оркестр Сургутской филармонии под руководством дирижера Алексея Рубина.

Главными героями вечера стали юные «щелкунчики» - 15-летняя кларнетистка София Мехоношина из Иркустка, 13-летний пианист Егор Опарин из Москвы и 13-летний Иван Пятков из Новосибирской области, играющий на баритоне. Своих младших коллег поддерживала на сцене ведущая концерта, лауреат международных конкурсов, президент фестиваля «Зеленый шум», солистка Московской филармонии, заслуженная артистка России, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Екатерина Мечетина.