В Ханты-Мансийске на День донора устроят автопробег

20 апреля Национальный день донора Ханты-Мансийск отметит автопробегом.

Мероприятие пройдет при поддержке сообщества автомобилистов Ханты-Мансийска, мотосообщества «МОТО-СОЮЗ 86» в Ханты-Мансийске и Федерации велоспорта Югры в поддержку донорского движения.

Старт пробега состоится в 10 утра в парке «Бориса Лосева». Все желающие могут обратиться для участия к организатору Роману Чемёркину по тел +79129027777, а также в ВК: https://vk.com/id9471040

Помимо этого по традиции в отделении переливания крови Окружной клинической больницы пройдет акция: в субботу, 20 апреля с 8.30 до 12.00 часов там ждут всех желающих: как тех, кто никогда не сдавал кровь, так и тех, кто уже является донором.

Всем посетителям будет предложено поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить памятные призы с символикой Службы крови.

По всем вопросам звонить в регистратуру отделения переливания крови: 322-340.