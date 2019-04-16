​Внимание автомобилистам! В зоне ремонта федеральных трасс установят комплексы фиксации нарушений ПДД

В этом году в зоне ремонта на федеральных трассах будут установлены комплексы фиксации нарушений ПДД, а значит превышающих скорость автомобилистов жду штрафы. Соответствующую схему утвердил ФКУ «Уралуправтодор».

О том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений водителей предупредят соответствующие знаки. Нововведение уже действует на стартовавшем недавно капитальном ремонте трассы М5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) на участке с 143 по 153 километр между поселками Щелкун и Трактовский.

«Данная мера направлена на то, чтобы избежать в месте производства ремонтных работ нарушений скоростного режима, которые могут привести к ДТП и, как следствие, к затруднению движения», — пояснили в пресс-службе Уралуправтодора.

Стоит отметить, что в этом году в Югре запланирован ремонт участков дорог «Сургут – Нижневартовск», «Нижневартовск – Радужный», «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».