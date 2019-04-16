​Оживленные перекрестки в России планируют сделать платными для борьбы с пробками

В России планируют провести эксперимент по введению платных перекрестков на оживленных участках дорог. По мнению авторов инициативы, это поможет разгрузить автомагистрали от заторов.

О грядущем эксперименте рассказал РИА «Новости» представитель Национальной технологической инициативы «Автонет»: «В целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный, предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей – приблизительно 10 процентов, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробки».

Идея будет протестирована в рамках проекта «Умный город» в 2020 году в одном из регионов России. Скорее всего, платные перекрестки появятся в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Эксперты отметили, что среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от 4 до 15 процентов потерь ВВП.