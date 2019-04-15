​В Мегионе полицейские нашли в неотапливаемом балке двух брошенных маленьких детей

Полицейские Мегиона во время рейда нашли в балке двух маленьких детей. Малыши двух и четырех лет находились в неотапливаемом помещении в мороз без присмотра взрослых. Оказалось, что их мать уже привлекалась к административной ответственности за злоупотребление спиртным и безответственное отношению к воспитанию детей.

«Как выяснилось, их мать, 35-летняя жительница Мегиона, закрывая входную дверь жилища навесным замком, регулярно оставляла детей одних без еды и воды. В помещении имелась печь-буржуйка в доступном для детей месте. Она безразлично относилась к их здоровью, воспитанию и злоупотребляла спиртным, за что прежде привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в ОДН. Учитывая возраст и состояние детей, они были направлены в учреждение здравоохранения», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».