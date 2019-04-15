​Выплаты безработным и семьям с детьми переведут на карту «Мир»

Социальные выплаты безработным гражданам и пособия гражданам, имеющим детей, будут начисляться с использованием национальной системы платежных карт «Мир». Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано 15 апреля на сайте кабмина.

«Принятые решения позволят сформировать единый механизм выплат гражданам за счёт бюджетных средств путём их перечисления на банковские счета, операции по которым производятся с использованием национальных платёжных инструментов, будут способствовать их дальнейшему продвижению и популяризации, развитию национальной системы платёжных карт», — говорится в документе.

Платежная система «Мир» запущена в 2015 году. Сейчас ее используют для начисления выплат бюджетникам и пенсионерам.