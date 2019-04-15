​В Ханты-Мансийске построят универсальный спорткомплекс

Фонд развития Югры получил участок площадью 18 тысяч квадратных метров для реализации инвестиционного проекта — строительства универсального спортивного комплекса.

Участок будет предоставлен Фонду без проведения торгов.

Новый объект появится рядом с центром развития теннисного спорта.

На площади 13 тысяч квадратов расположится площадка для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, ручным мячом, теннисом, бадминтоном, художественной гимнастикой и спортивной акробатикой. В спорткомплексе будет предусмотрено 500 зрительских мест.

Еще одним назначением данного объекта станет использование его для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных мероприятий международного уровня.

«Предполагается, что здесь будут проходить тренировочные мероприятия сборных команд автономного округа. Также этот спорткомплекс будет доступным для всех любителей физической культуры и спорта, в том числе, конечно, и для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава департамента физической культуры и спорта ХМАО-ЮГРЫ Сергей Артамонов.

В департаменте СИА-ПРЕСС сообщили, что сейчас строительство на объекте еще не началось, ведется подготовка проекта и изыскательские работы. При этом здание спорткомплекса должно быть полностью готово к августу 2020 года, потому что именно в нем запланировано проведение шахматной Олимпиады.