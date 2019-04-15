14-летнему юноше в Мегионе выдали паспорт, где в графе «место жительства» указали некую «Югратюменскую область». Об этом в группе ВКонтакте «Типичный Мегион» написала горожанка Маргарита Исеметова.

По словам женщины, ее сыну пришлось дважды менять паспорт из-за оплошности сотрудников паспортно-визовой службы. В первый раз неправильно указали дату рождения юноши, во второй раз — несуществующий регион.

«Дорогие работники паспортно-визовой службы нашего города! К вам пришел ребенок получить первый в своей жизни паспорт. Вы этот день превратили в чудовищную проблему для ребенка и родителей», — пишет Маргарита Исеметова.

Как сообщили изданию Znak.com в ОМВД России по Мегиону, ошибка была технической, молодому человеку принесли извинения.